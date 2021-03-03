Kepez’e Kaleiçi evi

Kepez Belediyesi, hemşehrilerinin sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmesi amacıyla tarihi Kaleiçi evleri mimarisinde bir tesis inşa ediyor. ‘Kepez Evi’ adı verilen projenin ilki Şafak Mahallesi’ne kazandırılıyor.

Antalya’da, ilk taziye evi uygulamasını başlatan Kepez Belediyesi, bu alanda yeni bir projeye daha imza atıyor. Yakınlarını kaybeden ailelerin konuklarını ağırladığı taziye evi, mahalle sakinlerinin değişik sosyal etkinliklerini de yapabileceği daha işlevsel bir mekân haline getiriliyor.

Mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklerini daha büyük bir tesiste gerçekleştirmesini amaçlayan projeye ‘Kepez Evi’ adı verildi. İlçe sakinlerinin taziyelerini kabul edeceği, değişik sosyal etkinlikler ile mevlitlerin düzenleyeceği Kepez Evi uygulamasının ilki Şafak Mahallesi’ne yapılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Şafak Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği ve mimari projesi tamamlanan tesisinin yapım ihalesine önümüzdeki günlerde çıkılacak.



Portakal bahçesine ahşap payandalı cumbalı Kepez Evi

İnsan odaklı ve örnek bir sosyal belediyecilik uygulaması olan Kepez Evi, mimarisiyle de ilçeye estetik bir güzellik kazandıracak. Ahşap payandalı cumba çıkması olan Kepez Evi’nin mimarisi, tarihi Kaleiçi evlerinden esinlenerek hazırlandı.

İçerisinde çok amaçlı salon, mutfak, lavabo gibi bölümlerin olacağı binanın, zemin ve birinci kat olmak üzere 496 m2 inşaat alanı olacak.

Şafak Mahallesi Kepez Evi, Ahmet Hamdi Akseki Caddesi’nde 620 metrekare büyüklüğündeki belediye hizmet alanına yapılacak. Kepez Evi, molozlardan temizlenerek portakal bahçesine dönüştürülen 37 bin metrekare yeşil alanın yanında yer alacak.



Tütüncü, Şafak’a verdiği sözü yerine getirdi

Başkan Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz aylarda Şafak Mahallesi’ni ziyaretinde projeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Taziyelerin kabul edilebileceği, mahalle toplantılarının, değişik sosyal etkinliklerin, mevlitlerin düzenlenebileceği bir yer yapıyoruz. Bu yerin adına da Kepez Evi diyoruz. Kepez Evi, artık mahallelerde yeni bir uygulamamız olacak. Bu uygulamanın ilkini Şafak Mahallemize yapıyoruz. Bu tesisin idaresini mahalle muhtarlarımıza bırakacağız. Muhtarlarımız, Kepez Evi projemizle belediyemizin taziye hizmetlerini sürdürecek. Şafak Mahallesi Kepez Evi’ni, 2021 yılı içerisinde tamamlayıp, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Kepez Evi projemizi, zaman içerisinde diğer mahallelerimizde de gerçekleştireceğiz. İnsana dokunan bu projemizin hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kepez Belediyesi, önceki yıllarda Hüsnü Karakaş, Güneş ve Çankaya mahallelerine taziye evi kazandırmıştı.

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