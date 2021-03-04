Sultan Tat davasında tanıklar dinlendi



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da silahla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın (39) erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Olay, 2019 yılının temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar bölgesindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, gönül ilişkisi yaşadığı polis memuru F.A.'nın yanındayken, iddiaya göre beylik tabancasıyla intihar etti. Tat Ailesi'nin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.A., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da polis memuru hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.

F.A.'nın yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuksuz sanık, duruşmaya Eskişehir'den SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda, Sultan Tat'ın annesi Emine Tat, babası Fuat Tat ve taraf avukatları hazır bulundu.

'IŞIĞI AÇTIĞINDA HER YERİN KAN İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.K., olay günü 112 Acil Servis´te nöbetçi olduklarını ve bir polis memurunun kendini vurduğu ve halen yaşadığı ihbarı üzerine verilen adrese gittiklerini söyledi. Olay yerinin karanlık olduğunu anlatan İ.K., konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadının biri yerde yatar vaziyetteydi. Hemen nabzını yokladım ama atmıyordu. Bu sırada arkadaşım ışığı açtığında her yerin kan içinde olduğunu gördük. Olay yerinde adını sonradan öğrendiğim F.A. dışında kimse yoktu."

Bir diğer tanık N.Ç. ise Sultan Tat'ı birim amiri olduğu için tanıdığını, fakat F.A'yı tanımadığını belirtti. Şube müdürünün araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatan N.Ç., "F.A'yı tanımıyorum. Sultan bu kişiyle ilgili bana hiçbir şey anlatmamıştı. Hatta olay yerindekiler F. ismini kullandıklarında bu kişinin kadın olduğunu düşündüm. F.A. ile Sultan arasında bir ilişki var mıydı bilmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan kişinin kendini vurup vurmadığıyla ilgili raporun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-04 11:44:47



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