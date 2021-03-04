18 yaşındaki Niyazi, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi yitirdi

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği Niyazi Küçük (18), hayatanı kaybetti.

Korkuteli'ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde Niyazi Küçük, dün evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Niyazi Küçük'e isabet etti. Boynundan vurulan Niyazi Küçük olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çağrılan ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Küçük'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-03-04 12:05:56



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