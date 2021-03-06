Eline geçeni balkondan attı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O. (61), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki dairesinin penceresi ve balkonundan eşyaları bahçeye attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör ve televizyon gibi birçok eşya atan Ünal O., zaman zaman şiir okudu. Komşuları, yalnız yaşayan Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 8 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonda cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-06 12:46:14



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