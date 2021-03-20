Kemer'de denizde bulunan erkek cesedine DNA testi yapılacak



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında bulunan, 11 Mart tarihinden bu yana kayıp olan Ramazan Özkan'a (34) ait olabileceği değerlendirilen cesetle ilgili DNA testi yapılmasına karar verildi.

Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında tekne ile gezen vatandaşlar, dün saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi görüp İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi karaya çıkarıp, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

11 Mart'ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulan cesetle ilgili Özkan'ın yakınları teşhis için çağrıldı. Aile ilk başta cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Ramazan Özkan'a ait olduğu, yüzünün ise benzediği yönünde beyanda bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından cesede DNA testi yapılmasına karar verildi. Bu nedenle de cesedin Ramazan Özkan'ın ailesine teslim edilmediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-20 10:28:35



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