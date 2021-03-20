Antalyaspor'un hedefi Erzurumspor'u ligde ilk kez yenmek



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'da tek hedef, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynayacağı BB Erzurumspor'a karşı ligdeki ilk galibiyetini almak. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi kaleci Boffin cezası, 2 oyuncu da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında sahasında oynayacağı BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içi Türkiye Kupası Yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'da tek hedef Erzurumspor'u ligde ilk kez mağlup ederek, yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak. Akdeniz ekibi Antalyaspor ligde 30 hafta sonunda 7 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 de yenilgi elde ederek 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ile BB Erzurumspor, pazar günü saat 13.30'da Antalya'da oynayacakları maç ile birlikte toplamda 6, Spor Toto Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.

LİGDE 4'ÜNCÜ RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ile BB Erzurumspor daha önce toplamda 5 kez karşılaştı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve hazırlık maçında 1'er kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor, Erzurumspor ile ligde oynadığı 3 maçta ise galibiyeti bulunmuyor. Kırmızı beyazlılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

SERİ ALANYA'DA SONA ERDİ

Akdeniz ekibi Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında sona erdi. Kırmızı beyazlı takım, Atakaş Hatayspor maçından tam 74 gün sonra yenilgiyle tanışmış oldu. Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı maçla yeni bir seriyi başlatma hedefinde.

1 CEZALI, 2 SAKAT, 2 SINIRDA

Kırmızı beyazlı takımda zorlu BB Erzurumspor maçı öncesi kaleci Boffin cezası, Ufuk ve Bahadır ise sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisinde takımla birlikte çalışmalara katılan Doğukan Sinik'in ise maç kadrosunda olup olmayacağı ise maç saatine yakın belli olacak. Antalyaspor'da BB Erzurumspor maçında sarı kart sınırında bulunan Nuri Şahin ile Eren Albayrak kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

İÇ SAHA SERİSİNİ 7'YE ÇIKARTMAK İSTİYOR

Fraport TAV Antalyaspor ligde iç sahada oynadığı son 6 maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlı takım 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor maçından sonra sahasında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

MUHTEMEL KADRO: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski.

CEZALI: Boffin

SAKAT: Ufuk Akyol ve Bahadır Öztürk

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-03-20 10:43:47



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