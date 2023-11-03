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        18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "spor" temalı 18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 30 Kasım'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:27
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        18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "spor" temalı 18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 30 Kasım'a kadar sürecek.

        Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma Türkiye, Tunus, Ukrayna, İtalya, İran ve Gürcistan'dan 10 heykeltıraş katıldı.

        Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye binası arkasındaki alanda gerçekleşen taş heykel sempozyumunun açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki sempozyumun temasının "spor" olduğunu söyledi. Her yıl farklı bir temayla halkın karşısına çıktıklarını anlatan Yücel, "Yaptığmız eserleri şehrimizin sosyal alanlarında sergiliyoruz. Şu ana kadar 170'in üzerinde farklı temalarda eser ortaya çıktı. Bugün başlattığımız 18'inci sergimizde ortaya çıkan spor temalı eserleri de bir ay sonra sergilemeyi planlıyoruz." dedi.

        Sanat ve kültüre önem verdiklerini dile getiren Yücel, sempozyumun 30 Kasım'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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