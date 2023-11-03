Antalya'da farklı suçlardan aranan 232 kişi yakalandı

Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 232 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 21 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi tutuklandı.