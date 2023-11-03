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        Antalya'da farklı suçlardan aranan 232 kişi yakalandı

        Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:54
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        Antalya'da farklı suçlardan aranan 232 kişi yakalandı
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        Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 232 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheli kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 21 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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