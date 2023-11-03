Otodrag 3. Ayak Yarışları, hız tutkunlarını hafta sonu Antalya'da ağırlayacak
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek yarışa, ülke genelinden sporcular katılacak.
Yarışlar, yarın antrenman ve sınıf belirleme turlarıyla başlayacak. Hız tutkunları, 5 Kasım Pazar günü ise yapılacak eşleşmelerin ardından kıyasıya mücadele edecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacağını belirtti.