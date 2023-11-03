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        Otodrag 3. Ayak Yarışları, hız tutkunlarını hafta sonu Antalya'da ağırlayacak

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:51
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        Otodrag 3. Ayak Yarışları, hız tutkunlarını hafta sonu Antalya'da ağırlayacak
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi iş birliğinde organize edilen Otodrag 3. Ayak Yarışları, 4-5 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Odabaşı Mahallesi'nde yer alan 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek yarışa, ülke genelinden sporcular katılacak.

        Yarışlar, yarın antrenman ve sınıf belirleme turlarıyla başlayacak. Hız tutkunları, 5 Kasım Pazar günü ise yapılacak eşleşmelerin ardından kıyasıya mücadele edecek.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacağını belirtti.

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