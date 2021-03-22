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Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi

DHA

Bulunan cesedin kayıp oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği verdi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olup olmadığının belirlenmesi için annesi Sebihan Özkan'dan DNA örneği alındı.
Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında, 19 Mart günü saat 13.00 sıralarında tekne ile gezenler, denizde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, böylgeye sevk edildi. Cesedi karaya çıkaran ekipler, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AİLE, KIYAFETLERİNDE VE YÜZÜNDE BENZERLİK BULDU
Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde 11 Mart'ta ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulan cesetle ilgili Özkan'ın yakınları teşhis için çağrıldı. Aile ilk başta cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Ramazan Özkan'a ait olduğu, yüzünün ise benzediği yönünde beyanda bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından cesede DNA testi yapılmasına karar verildi.
DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen anne Sebihan Özkan, cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenebilmesi için DNA örneği verdi. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Özkan'ın ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. DNA test sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-03-22 11:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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