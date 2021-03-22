Kaş Çukurbağ Yarımadası parke taşı çalışması devam ediyor

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Çukurbağ Yarımadası’nda başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. İşin yüzde 50’sinin tamamlandığı, 7 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Kaş’ın önemli bir turistik destinasyon olduğunu, ilçedeki tüm sokakların ve yolların iyileştirilmesi için azami gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Çukurbağ Yarımadası’nın turistik açıdan önemine dikkati çeken Başkan Ulutaş, “Buradaki sokakların sağlıklaştırılması, yolların iyileştirilmesi ve alt yapı düzenlemeleriyle ilgili çalışma başlattık. İller Bankası’nın 1 milyon hibe desteği ile kalan meblağı da belediyemizce karşılanmak üzere, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamlandığında gelen misafirlerin, buradaki esnafın, villa sahiplerinin rahatlıkla kendi konutuna, işyerine ulaşabileceği sağlıklı yollarla birlikte turizme bir katkı sağlamış olacağız.” dedi.

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