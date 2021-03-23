Makas dehşetinde ölüm böyle geldi Antalya’daki makas faciasının görüntüleri ortaya çıktı Bir kişinin ölümüne, durakta bekleyen iki kadının yaralanmasına neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı Yaralılardan Ayşen Menis: “Z’ çizerek sanki havadan uçarak geliyordu”

Antalya’da makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsünün, motosiklet sürücüsünün ölümüne, durakta bekleyen 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Katliam gibi kaza, 20 Mart cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y., bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı, ardından kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Otomobil, daha sonra çarptığı elektrik direğini devirdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.



Kaza anı güvenlik kamerasında

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