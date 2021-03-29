KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

İHA

KETOB’un yeni başkanı Dinçer Sarıkaya oldu

Kemer'de bulunan konaklama tesisleri arasında birlik ve beraberlik ihtiyacı üzerine 1999 yılında kurulan Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Genel Kurul Toplantısında yeni başkan Dinçer Sarıkaya oldu.
Metin Peltek’in kurulun divan başkanlığını yaptığı seçimde, yeni yönetim de belirlenirken, başkanlığa Limak Limra Otel Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya seçildi.Genel Kurulda kürsüye gelen KETOB eski Başkanı Şener Gürler, hizmet ettikleri 4 yıl boyunca destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, yaptıkları çalışmaları anlatan bir sunum yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu KETOB’un yeni Başkanı Dinçer Sarıkaya ve yönetimini tebrik etti. KETOB ile koordineli çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Topaloğlu, “2021 yılı turizm sezonu Kemer’deki tüm işletmelerimize hayırlı olsun. KETOB genel kurulundan çıkan sonuçla oluşturulan yeni yönetime ve Başkan Dinçer Sarıkaya’ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgemizde tesislerimiz yavaş yavaş açılmaya başladı. Aşılamanın devam ettiği bu dönemde inşallah aşının etkisi ile birlikte kısa sürede daha iyi bir sezon olacağı görülüyor. Her şeye rağmen tedbirleri elden bırakmadan turizm sezonu hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden Alanyaspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden ...
Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi Jandarmadan ...
Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu
Kaş’ta yaya geçidi çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Kaş’ta yaya geçidi çizgileri yenilendi
Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’daki uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama
Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı ...
Antalyalı hayırseverden 4 derslikli anaokulu
YEREL HABERLER Antalyalı hayırseverden 4 derslikli anaokulu
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı Binlerce balığın öldüğü kanal için yetkililer harekete geçti
YEREL HABERLER Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ...
Uysal, çalıştaya online bağlandı
YEREL HABERLER Uysal, çalıştaya online bağlandı
HayatPark’ı gezen öğrencilere orman sevgisi anlatıldı
YEREL HABERLER HayatPark’ı gezen öğrencilere orman sevgisi anlatıldı
Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü ...
İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor
YEREL HABERLER İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor
Hakan Tütüncü, sacın başına oturup gözleme pişirdi
YEREL HABERLER Hakan Tütüncü, sacın başına oturup gözleme pişirdi
Korkuteli’nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 3 mahalle yolunda bakım onarım ...
Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler ...
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, yumurtalığından 20 kilo kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi Yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi Yabancı kadınları ...
Kepez’in göz polikliniği 1 Nisan’da açılıyor
YEREL HABERLER Kepez’in göz polikliniği 1 Nisan’da açılıyor
Antalya'da 'yaz portakalı' hasadı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 'yaz portakalı' hasadı başladı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 kilogram kitle çıktı
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle gitti, yumurtalığından 20 ...
SGK pirim yapılandırması ilk ödemesinde son tarih 31 Mart
YEREL HABERLER SGK pirim yapılandırması ilk ödemesinde son tarih 31 ...