Antalyaspor'da, MKE Ankaragücü hazırlıkları

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FT Antalyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 32. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde 39 puanla 11. sırada bulunan Antalyaspor, güçlü rakibini yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligde uzun bir aradan sonra sahasında BB Erzurumspor’u 31 yenerek moral bulan güney ekibi, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde hazırlıklarına Teknik direktör Ersun Yanal idaresinde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Yanal, oyuncularını sık sık durdurarak yapmalarını istediklerini uygulamalı olarak anlattı. Antrenmana Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak köprücük kemiğinden operasyon geçiren Gökdeniz Bayrakdar katılmadı.

Pazar günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen hakem üçlüsü yönetecek.

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