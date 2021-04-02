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Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (4)

DHA

Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı (4)


AVUKAT ONARAN: 26 NİSAN´DA GÜZEL BİR KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM
Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan sanık Melek İpek´in avukatı Ahmet Onaran, 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın üçüncü duruşmasının 26 Nisan saat 15.00´te yapılacağını açıkladı. Olay anından beri Melek İpek´e destek veren avukatlara teşekkür eden Onaran, "Hızlı ve seri olan bir yargılama var. Bugün itibariyle tanıklar dinlendi. Farklı kurum ve kuruluşlardan beklenen raporlar dosyaya intikal etti. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı´na tevdi edilerek mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı. Dinlenecek başka bir tanık kalmadı. Bu celsede adli tıp uzmanı detaylı bir şekilde başkan ve heyeti dinledi. Neticede sistematik bir şiddete maruz kaldığı, müvekkilimin anlaşıldı. Olayın öncesinde de anal şiddet öyküsünün olduğu ortaya çıktı. Biz inanıyoruz Melek İpek bu süreci kasten adam öldürmekle her ne kadar yargılanıyorsa, bunu meşru müdafaa sınırlarında veya Türk Ceza Kanunu´nun 27/2 kapsamında o heyecan ve korkuyla yaşadı. Çocuklar da bugün dinlendi. Hepimizin içini burkan olaylar anlattı. Melek mağdur edilen tek kadın değil. O da celse arasında özel bir oturumda dinlendi. Onun da söyledikleri, maktul profilinin değerlendirilmesi Melek´in yaşadığı acıların anlaşılması açısından çok önemliydi. Heyete, mahkeme başkanına teşekkür ediyorum. Dosyaya çok hakimler. Çok iyi çalışmışlar. 26 Nisan´da güzel bir kararın çıkacağına hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkaracağına inanıyorum" dedi.Aslı DURANAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURANAlparslan ÇINAR
2021-04-02 21:24:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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