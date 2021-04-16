Hasan Polatkan'ın eşi, Alanya'da hayatını kaybetti

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DEMOKRAT Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası bakan olarak görev yapan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanıp idam edilen Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101), Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eşi Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin ardından Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ne yerleşen ve burada yaşamını sürdüren Mutahhare Polatkan, bir süredir özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden tedavi görüyordu. Polatkan, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.
Mutahhare Polatkan'nın cenazesi, yarın İstanbul'da saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-16 13:48:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.