Turistlerden kısıtlamada boş kalan Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş



Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın cadde ve sokakları, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf az sayıda turist, yürüyüş yaptı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlamaya uyulan kentte, sahiller ve kent merkezinde çok az sayıda turist görüldü. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turizm kentinde, çok bulutlu havanın da etkisiyle sahilde turist yoğunluğu, geçen haftalardaki gibi olmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistlerin sahilde fotoğraf çektirdiği ve 2 sporcunun yüzdüğü görüldü. Sahil bandında yürüyüş yapan bazı turistlerin maske takmadığı gözlendi. Kısıtlama nedeniyle Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sahil bandındaki kum, traktörle sürülürken, yaza hazırlık çalışmalarına devam edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ

2021-04-17 13:23:20



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