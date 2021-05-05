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Antalya’da tedbirler işe yaradı, vaka sayısında düşüş yaşandı

İHA

Antalya’da tedbirler işe yaradı, vaka sayısında düşüş yaşandı

Antalya’da alınan tedbirlerle birlikte son haftada 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 200,37’ye geriledi.
Sağlık Bakanlığı, illere göre her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Antalya’da alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kentte 1723 Nisan tarihleri arasında 324,57 olarak belirlenen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 2430 Nisan arasında 200,37’ye düştü. Rakamın tam kapanma süreciyle birlikte daha da düşmesine bekleniyor.
Isparta’da düşüş sürüyor
Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta’da da vaka sayılarında düşüş yaşandı. 2430 Nisan tarihleri arasında 351,35 olan 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı son tabloda 243,92’ye geriledi. Isparta, halen Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti konumunda yer alıyor.
Burdur’da vaka sayısı düştü
Burdur'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı son tabloda 216,78 olarak belirlendi. Kentte bir önceki hafta 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 274,81 olarak tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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