Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi “Atıktan Sanata Yarışması” düzenliyor. Atık malzemeden yaptıkları sanatsal eserlerini 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sosyal medyada #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşan vatandaşlar jüri değerlendirmesi sonrası hediyeler kazanacak.
Büyükşehir Belediyesi, atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Atıklar Dönüşüyor Antalya Kazanıyor konulu yarışmanın ikincisini, bu yıl için belirlenen “Atıktan Sanata” konsepti ile gerçekleşiriyor.
“Eserini paylaş kazan”
Pandemi süreci nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşlar, atık malzemelerden ürettikleri sanat eserlerinin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketi ile paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Dereceye giren katılımcılara jürinin yapacağı değerlendirme sonrası 511 Haziran Çevre Haftası’nda düzenlenecek törenle çeşitli hediyeler verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.