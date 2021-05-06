Ankara'da 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 7 bina daha yıkıldı



Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)ANKARA'da, inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan 8 katlı Açelya Apartmanı'ndan sonra çevresinde yıkım kararı verilen 10 binadan 7'sinin daha yıkımı tamamlandı. 900 kişinin evsiz kaldığı bölgede diğer 3 binanın yıkımının ise bayrama kadar tamamlanması planlanıyor.

Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Binanın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Temelinde kayma meydana geldiği belirlenen bina ile çevresinde riskli bulunan 20 bina tahliye edildi. Açelya Apartmanı ve çevresinde riskli bulunan 10 binanın yıkılmasına karar verildi. Açelya Apartmanı'nın yıkılmasından sonra diğer 10 binadan 7'sinin de yıkımı bugün itibarıyla tamamlandı. Mektep Sokak'taki Güleryüz ile Umut Apartmanı ile Altay Sokak'taki Yazıcı Apartmanı'nın yıkım işlemlerinin de Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Burak TEKİN

2021-05-06 16:07:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.