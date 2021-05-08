Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, pazar denetiminde

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten’in de katılımıyla, ilçe genelinde açılan semt pazarlarını denetledi.

Covid19 salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci devam ederken, İçişleri Bakanlığı, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri semt pazarlarının kurulabileceğine dair bir genelge yayımladı. Bu doğrultuda Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde kurulacak olan 8 pazar yerinde gerekli tüm tedbirleri aldığını duyurdu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözeteci ile alınan bu tedbirleri yerinde inceledi.

"Tedbirlerimiz titizlikle sürecek"

Başkan Semih Esen, 8 ayrı noktada kurulan ve saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veren pazar yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Semih Esen, “Öncelikle pazar tezgahlarını kalabalığın oluşmasına engel olacak şekilde güvenli mesafede tuttuk. Pazar yerlerine giriş ve çıkışları belirli noktalardan sağlıyoruz. Bu noktalarda vatandaşlarımız HES kodu sorgulamasından geçtikten sonra içeri alınıyor. Ekiplerimiz esnaf ve vatandaşlarımızı maskelerini takılı tutmaları yönünde takip ediyor. Tüm bu aldığımız tedbirleri Sayın Kaymakamımız Kamil Köten ile birlikte bugün yerinde inceledik. Vatandaş ve esnafımızın bu tedbirlerden memnun olduklarını gördük. Genelge doğrultusunda 15 Mayıs Cumartesi günü de yine aynı tedbirler altında 8 ayrı noktada semt pazarlarımız kurulacak. Güvenli bir alışveriş ortamı için bu tedbirlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı ve Konyaaltı Belediyesi’nin semt pazarlarında alınan tedbirlerin uygulanması yönünde birlikte hareket ettiğini ifade eden Kamil Köten, yaptıkları incelemeler de alınan tedbirlere harfiyen uyulduğunu gördüğünü söyledi. Kaymakam Köten, bu tedbirlerin takibini yapan zabıta ve polis memurları başta olmak üzere tedbirlere riayet eden vatandaş ve esnafa teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.