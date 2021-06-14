Mayıs ayında Antalya’da 2 bin 264 konut satıldı Yabancılara konut satışında ikinci sırada yer aldı

Ülke genelinde Mayıs ayında 59 bin 166 konut el değiştirdi. Antalya'da 2021 yılı Mayıs ayında 2 bin 264 konut satışı yapılırken bu konutların 341’i yabancı uyruklulara satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



“Konut satışları OcakMayıs döneminde yüzde 3,8 azaldı”

OcakMayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 54,3 azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise yüzde 27,0 artışla 342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları %1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.



“Antalya’da 2 bin 264 konut satıldı”

Ülke genelinde Mayıs ayında 59 bin 166 konut satıldı. Antalya'da ise 2021 yılı Mayıs ayında 2 bin 264 konut satıldı. Isparta'da 2021 yılı Mayıs ayında 304 konut, Burdur’da 2021 yılı Mayıs ayında 124 konut satışı yapıldı.



“Yabancılara Mayıs ayında bin 776 konut satışı gerçekleşti”

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.



“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı”

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.