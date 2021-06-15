Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli komşu tutuklandı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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TUTUKLANDI

Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğu A.K.'ye cinsel saldırıda bulunan ve Adana'da yakalanan komşuları Hüseyin Evkuran (59) çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-15 18:32:37



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