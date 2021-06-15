12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da bir kız çocuğunun, taş üzerine “Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, notta ismi geçen şahsı Adana’da yakaladı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından çocuğu cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazısını gördü. Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin (55) cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi.

H.E.’nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana’ya taşındığını öğrendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Yakalanan şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.