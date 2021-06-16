Motosiklet hırsızları yakalandı

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Korkuteli ilçesinde vatandaşların motosikletini çalan 2 kişiyi yakaladı.

Korkuteli Yeşilyayla Mahallesinden A.K. ve M.Ç. isimli şahısların Bozova karakol komutanlığına giderek motosikletlerinin çalındığı ihbarı sonrası, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Korkuteli ilçesi Kiremitli Mahallesinde ikamet eden M.C. A. ve Kepez ilçesi Yeni Mahallede ikamet eden S.K. yakalandı. Yapılan araştırma ve yer göstermelerde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde çalınan 1 motosiklet, Korkuteli Emniyet bölgesinde çalınan 1 motosiklet ve Bozova J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesi Yeşilyayla Mahallesinden çalınan 2 adet motosiklet olmak üzere toplamda 4 çalıntı motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Motosikletleri çalan M.C. A. ve S.K. ifadelerinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

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