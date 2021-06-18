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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’ya büyük eğitim yatırımı

İHA

Antalya’ya büyük eğitim yatırımı

Bahçeşehir Koleji, Antalya’nın Serik ilçesine 22 bin 500 metrekarelik alanda yeni kampüsünü kuruyor. Tüm hazırlıkları tamamlanan Bahçeşehir Koleji Aspendos Kampüsü, 202122 Eğitim Öğretim döneminden itibaren faaliyete geçiyor.
Bahçeşehir Koleji'nin Antalya’nın Serik ilçesinde kurduğu Aspendos Kampüsü, 22 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde 51 derslik, 1200 öğrenci kapasitesi ile önümüzdeki Eylül ayında eğitim öğretime başlıyor. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki en büyük üç kampüsünde biri olan Aspendos Kampüsü’nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi yer alacak. Bahçeşehir Koleji'nin güçlü akademik içeriğini en geniş fiziksel imkanlarla buluşturacak Aspendos Kampüsü’nde 8 adet laboratuvar, 2 adet yüzme havuzu, 2 tenis kortu, kapalı ve açık spor salonları da yer alıyor.

“Eğitim vizyonumuzu, yatırımlarımızla ve güçlü eğitim kadromuzla yaymaya devam ediyoruz”
202122 Eğitim Öğretim Yılı’na güçlü eğitim yatırımlarıyla başlamak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Aspendos Kampüsü ile Antalya’nın ve Türkiye’nin en iyi kampüslerden birini kazandığını söyledi. Bahçeşehir Koleji Aspendos Kampüsü ile ilgili konuşan Özlem Dağ şunları söyledi:
“Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Serik’e donanımlı bir kampüs kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bahçeşehir Koleji'nin 25 yılı aşan tecrübesini, zengin akademik içeriğini ve dijital eğitim altyapısını büyük, güçlü, modern bir kampüsle taçlandırıyoruz. Aspendos Kampüsü’müz güçlü bir akademik ve idari kadro ile yola çıkıyor. Türkiye’nin her noktasına kaliteli eğitimi götürme hedefiyle çıktığımız yolda, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Antalya’ya da yeni, böyle güçlü bir kampüs kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak olan Aspendos Kampüsü’müzde öğrencilerimize fiziksel olanakları ile örnek bir eğitim yuvası kazandırırken, akademik içeriğimiz, dijital eğitim yatırımlarımız, deneyimli eğitim kadromuz ve idarecilerimizle de eksiksiz bir eğitim vereceğiz. Dijital eğitim yatırımlarımızla, güçlü eğitim içeriğimizle eğitimi 360 derece en iyi şekilde yürütmeye, eğitimde öncü kurum olmaya devam edeceğiz.”

“Bahçeşehir Koleji olarak dijital eğitimdeki gücümüzü, 20 yıllık dijitalleşme atılımımızdan alıyoruz”
Pandemi sürecinde eğitime yaptıkları yatırımlarla gururlandıklarını ifade eden Dağ, “Koşullar ne olursa olsun eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl 4, bu yıl 3 yeni kampüs açıyoruz. Ülkemizin geleceğini yetiştirmek çok kıymetli. Bu gurur ile bu sayıları paylaştım. Özel bir dönemden geçiyoruz. Dünya’da 190 ülkede 1,6 milyar öğrencinin etkilendiği pandemi sürecini de etkin aşılama ile geride bırakmak üzereyiz. Ancak dijital eğitim bundan böyle hayatımızda olmaya devam edecek. Hibrit eğitim her zaman devam edecek. Bu süreçte fiziksel yatırımlar da önemli, eğitim öğretimi okulların dışına çıkarabilmek daha da önemlisi dijitalleştirebilmek de çok önemli. Bahçeşehir Koleji'nde dijital eğitim atılımlarımız 2001 yılına dayanıyor. Çeyrek asrı geride bırakan bir eğitim kurumu olarak dijital eğitime yatırım yapan Türkiye’deki ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Özellikle dijital eğitim platformumuz Metodbox’ı 3 yılı aşkın zamandır kullanıyoruz. Pandemi ile birlikte daha da zenginleşen bir içerik sunuyoruz. Bu içerik, pandemi sonrasında da öğrenciler için öğrenmede zaman ve mekân sınırını kaldırarak zenginleşmeye devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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