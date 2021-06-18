Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 5'i heykel 24 parça eser ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sırtköy Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. N.B. ve M.E.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Evlerde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. ve M.E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-06-18 17:01:43



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