Manavgat’ta 324 öğrenci ilk karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı

Manavgat Belediyesi’ne bağlı Side, Çolaklı, Taşağıl ve Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitimlerini sürdüren 324 öğrenci, ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Manavgat Belediyesi’nin bütün kreşlerinde tüm gün boyunca ayrı ayrı karne törenleri düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan karne törenlerinde çocukların heyecanlı olduğu gözlendi. Karne törenlerine Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ceylan, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Kreşler Müdürü Emine Çataltaş, Sosyal İşler Müdürü Saffet Nergis, kreşlerde görev yapan 40 öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Her biri rengarenk giysiler giymiş olan çocuklara masal kahramanları da eşlik etti. Kreş yönetimi, miniklere çeşitli hediyeler ve şekerlemeler dağıttı. Çocuklar, öğretmenleriyle hep birlikte oyunlar oynayıp eğlenceli saatler geçirdi.



Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, belediye yönetimi olarak eğitimi her zaman öncelikli hizmet olarak gördüklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in şehir dışında olması nedeniyle karne törenine katılamadığını vurgulayan Ceylan, “Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in eğitim projeleri kapsamında kentteki kreş sayımızı her geçen gün artırıyoruz. 90 öğrenci ve tek bir kreşle başladığımız eğitim maratonumuzda şimdi 4 kreş ve 324 öğrenciye çıkardık. Belediyemizin kreşlerinde çağdaş, Atatürkçü, aydın, Cumhuriyet değerlerine bağlı çocuklar yetiştirmek için çalışıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Başkanımız Şükrü Sözen adına, tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Her birine mutlu, aydınlık bir gelecek diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.