Boğaçayı Bilim Kurulu toplandı

Akademisyenler, Meslek Odaları temsilcileri ve konusunda uzmanlardan oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu Boğaçayı’nda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda toplandı. Boğaçayı proje alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Bilim Kurulu, sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.



Bilim Kurulu Toplantısı’na Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Konyaaltı Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve konusunda uzman bilim adamları katıldı.



“Çalışmalar anlatıldı”

Toplantıda son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlara istinaden Boğaçayı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve korumaya yönelik planlanan projeler kurul üyelerine aktarıldı. Ardından kurul üyelerinin konuyla ilgili değerlendirmeleri ve önerileri alındı. Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede; yaz döneminde derenin ağzının kapatılarak iç kısımdaki su seviyesinin yükseltilmesinin, belediyenin teknelerle gerçekleştirdiği sucul bitki kesme ve toplama faaliyetleri için gerekli olan su derinliğini sağlaması açısından önemli olduğu vurgulandı. Bölgede bulunan Duraliler, Hurma, Boğaçayı yeraltı su kaynaklarının deniz suyu ile tuzlanmasının önlenmesi ve proje alanında oluşan ekosistemin muhafaza edilmesi açısından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaların doğru olduğu ifade edildi.



“Mobil havalandırma sistemi”

Bilim Kurulu’nda ayrıca Boğaçayı’nda mevsimsel oksijen miktarı ihtiyacının sağlanabilmesi için yaz döneminde kullanılabilecek, kış döneminde kaldırılabilecek mobil havalandırma sisteminin uygun noktalara yerleştirilmesi halinde, sistemin dip çamurunun oluşumu, koku, görüntü kirliliği gibi problemlerin azaltılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Buna ek olarak biyolojik mücadele için bazı balık türlerinin de kullanılabileceği, toplanan bitki ve yosunlardan belediyenin kompost elde etme fikrinin yerinde olacağı da kurul üyelerince belirtildi.



“Bilimsel çalışmalar sürüyor”

Yapılan düzenli temizlik çalışmalarının su kütlesindeki çevre sorunlarını büyük oranda engellediği ancak Boğaçayı Projesi ile birlikte kıyıyı besleyen rüsubatın su kütlesinde birikerek Konyaaltı Sahili’ni besleyememesi ve kıyı erozyonunun devam etmesi en büyük sorun olarak gösterildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Konyaaltı Sahili’ndeki kıyı çekilmeleri hakkında gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın devam ettiği, ilerleyen dönemlerde sonuçların Bilim Kurulu ile detaylı olarak ele alınacağı ifade edildi.



“Çalışmaların devamlılığı şart”

Toplantıda, itirazlara rağmen 2017 yılında başlayıp 2018 Aralık ayında biten, yaklaşık 129 bin metrekarelik alanda 2.5 metre derinleştirilerek oluşturulan ve her geçen yıl derinliği azalan su kütlesinde, hidrojen sülfür çıkışları oluştuğu, çökelme nedeniyle çamur birikimi ve sucul bitkilerin oluştuğu dile getirildi. Boğaçayı havzasının eski doğal haline dönmesinin zaman içinde olabileceği, bu süre zarfında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların devamlılığının sağlanması gerekliliği kurul üyeleri tarafından vurgulandı. Kurul üyeleri, bunun şu an için en doğru çözüm olarak görüldüğünü ancak en büyük kaygı olan kıyı erozyonun devam etmesi nedeniyle Boğaçayı’na doğanın yapacağı bir müdahale ile eski haline dönmesini umduklarını ifade etti.

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