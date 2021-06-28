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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: " Kimseye kırgın değilim"

İHA

Başkan Böcek: " Kimseye kırgın değilim"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisi CHP’nin Antalya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Böcek, İl Başkanı Nuri Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi. 108 günlük zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini hatırlatan Başkan Böcek, bu sürede farklı düşünceler oluştuğunu ancak hiç kimseye kırgın olmadığını belirterek, “Sevgili il başkanıma, yönetimdeki arkadaşlarıma, kadın kolları başkanıma, gençlik kolları başkanıma, yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Sağlığına tam anlamıyla kavuşmasının ardından ilk ziyaretini Vali Ersin Yazıcı’ya yaptığını hatırlatan Başkan Böcek, ikinci olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü, üçüncü olarak da partisini ziyaret ettiğini belirtti. Başkan Muhittin Böcek, göreve yeni atanan İl Başkanı Nuri Cengiz’e de başarılar diledi.

Kimseye kırgın değilim
108 günlük zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini hatırlatan Başkan Böcek, bu sürede farklı düşünceler oluştuğunu ancak hiç kimseye kırgın olmadığını belirterek, “Sevgili il başkanıma, yönetimdeki arkadaşlarıma, kadın kolları başkanıma, gençlik kolları başkanıma, yönetime teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Tabi zorlu bir süreçti. Bu süre içerisinde zaman zaman farklı düşünceler olmuş olabilir. Bu anlamda hiç kimseye kırgın değilim” dedi.

Düne takılmam
“Düne takılı kalan birisi değilim” diyen Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi: “Mevlana’nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızım, bugün güzel şeyler söylemek lazım. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nda olmaktan çok mutluyum. Konyaaltı Belediye Başkanlığı süreçlerimden beri elimden geldiğince partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımı devam ettirdim. Hep örgütümüzün yanında olmaya çalıştım. Bundan sonrada aynı azim ve kararlılıkla, devlet ve parti terbiyem içerisinde çalışmalarıma devam edeceğim.”

Cengiz" Hep dua ettik"
CHP İl Başkanı Nuri Cengiz de, zorlu tedavi sürecinde hep dua ettiklerini belirterek, “Başkanımız artık güreşebilecek güce sahip. Allah’ın izniyle bundan sonra da hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü olarak sizlerin yanında ve arkanızdayız. Öncelikle bu pandemi hiçbirimizin bilmediği bir süreçti. Pandemi sürecinde yerel yönetimler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimleri her yerde çok iyi bir sınav verdi. Büyükşehrimizle diğer ilçe belediyelerimizle hep birlikte koordineli bir şekilde bu süreci çok başarılı bir şekilde götürdüğümüze inanıyorum. Hoş geldiniz evinize. Ayağınıza sağlık. Bütün yönetim kurulum adına size teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Böcek, ziyaretin sonunda, il yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri ile aile fotosu çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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