Sanayi sitesindeki atık yangını korkuttu

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Akdeniz Sanayi Sitesi’nde, bir iş yeri yanındaki atık maddelerden çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5021 Sokak üzerinde bir işyeri yanındaki atık maddelerden çıktı. Çoğunluğunu ağaç ve mobilya atıklarının oluşturduğu alandan alevlerin çıktığını gören çevredeki işyerleri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yandaki işyerine doğru ilerlemeye başladı. Büyükşehir Belediye İtfaiyesinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer iş yerine sıçramadan söndürüldü.

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