AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını yaptı Kurban Bayramı boyunca planlı kesinti yapılmayacak Yılın en yüksek tüketimi yaz aylarında yaşanıyor

Turizm hareketi, hava sıcaklıkları ve tarımsal sulamanın etkisi ile yaz aylarında artan elektrik talebini karşılamak üzere gerekli önlemleri alan AEDAŞ, hazirandan önce hizmet bölgesine yönelik bakım çalışması yaptı. Trafo, alçak ve orta gerilim hatları termal kameralar ile tarandı, saha personelinin vardiyası yaz aylarına özel olarak yeniden düzenlendi.

Turistik tesis ve yazlıkların bulunduğu bölgelerdeki yatırımlarını önceliklendiren AEDAŞ, Alanya Kalesi’nin şebeke yenilenmesi çalışmalarında sona geldi. Kemer, Belek ve Kaş bölgelerinde aydınlatma ve kapasite artışı kapsamındaki yatırımlar, sezon öncesinde büyük ölçekte bitirildi. Bununla birlikte 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı’nda enerji sıkıntısı yaşanmaması adına saha ekipleri şimdiden oluşturuldu.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2.2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), yaz aylarında yaşanan yoğun turizm hareketi, hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama ile birlikte artan enerji talebini karşılamak için 186 Çağrı Merkezi ve sahadaki ekipleri ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak hazırlıklarını tamamladı. Sahadaki personelin vardiya saatlerinde yaz aylarındaki yoğunluğa göre özel düzenlemeye giden şirket, kilometrelerce hattın bakım çalışmalarını gerçekleştirirken; trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmi deşarj cihazları ile düzenli olarak taramadan geçirdi.

2021 yılında hizmet bölgesine toplam 700 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan AEDAŞ; Turizmin yoğun olduğu bölgeler için hazırlanmış master yatırım planı çerçevesinde, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zaman dilimlerini fırsat bilerek turizm sezonu öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Alanya Kalesi ve bölgesinde mevcut şebekenin yenilenmesi, kapasite artırma ve mevcut hatların yeraltına alınmasının yanı sıra Kemer, Belek ve Kaş bölgelerinde de aydınlatma ve kapasite artışı kapsamındaki yatırımların büyük bir kısmı sezon öncesinde tamamlandı.



Yılın en yüksek tüketimi yaz aylarında yaşanıyor

Hizmet bölgelerinde yıl içindeki en yüksek tüketimin yaz aylarında yaşandığını ve bu nedenle yoğun bir tempo ile çalıştıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “2020 yılında pandemi nedeniyle turizm hareketinde bir daralma yaşansa da ikinci konut olarak da ifade edilen yazlıklarda ciddi bir hareket gözlendi. Özellikle bayramların yaz aylarına rastlaması bölgemizde bu dönemlerde hızlı nüfus artışına neden oluyor. Hava sıcaklıkları ve yoğun nüfus hareketi elektrik tüketim rakamlarını hızla yukarı çekiyor. Bu dönemlerde enerji sıkıntısı yaşanmaması için ön hazırlıklarımıza bahar aylarından itibaren başlıyoruz. Hava tahminlerini takip eden kurumumuz, hava şartlarına bağlı yaşanabilecek tüketim değerlerini analiz ederken biz de planlarımızı bu analizler doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Trafolarımızın kesintiye sebebiyet vermemesi adına puant yüklerini anlık olarak takip ederek gerekli güç artışı aksiyonlarını alıyoruz. SCADA ve Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) sayesinde kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini sağlıyoruz. Yaz aylarında saha ekiplerimizi daha da güçlendirerek tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve en kaliteli hizmeti sağlamak üzere tüm gayretimiz ile çalışmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.



Kurban Bayramı boyunca planlı kesinti yapılmayacak

Yaz aylarında artan talebe karşı alarm durumuna geçen AEDAŞ, bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı’na yönelik planlamalarını da şimdiden yaptı. Arife gününün pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonlarının da tatil ile birleştirileceğinden hareketle özellikle Antalya’nın yoğun bir yerli turist akınına uğrayacağını öngören şirket, Kurban Bayramı boyunca 24 saat hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına saha personelleri ve amirlere yönelik nöbetçi ekipleri oluşturdu. Kurban Bayramı süresince enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek olan AEDAŞ, bayram süresi boyunca planlı kesinti yapmayacak.

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