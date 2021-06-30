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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAİB olağanüstü genel kurula gidiyor

İHA

BAİB olağanüstü genel kurula gidiyor

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Olağanüstü seçimli genel kurulu yarın gerçekleştirilecek. Hakkı Bahar’ın Başkan olduğu yönetim kurulu ve yedek üyeleri ile denetim kurulu üyelerin çoğunluğunun 15 Mayıs 2020 tarihinde istifa etmeleriyle BAİB yönetimi düşmüştü. Bu süre içinde Genel Sekreter tarafından yönetilen BAİB Olağanüstü seçimli Genel Kurulu yarın Expo 2016 Antalya Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçim 2 Temmuz’da yapılacak.2 bin 106 ihracatçının oy kullanması beklenen BAİB Olağanüstü Genel Kurulunda Ergin Civan ile Ümit Mirza Çavuşoğlu başkanlık için yarışacak.
BAİB Başkan Adayı Ergin Civan, Türkiye ve Batı Akdeniz bölgesinin 2020 ve 2021 yılının ilk yarısında gösterdiği başarılı ihracat performansın devam edebilmesi, katma değerli ihracatın artması için tüm sektörlerde sürdürülebilir ekonomik sistemin desteklenmesi gerektiğini belirtti. AB ülkelerinde uygulanmaya başlanacak karbon salınımını azaltmaya yönelik girişimlerin Türkiye ihracatını olumsuz etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması ve bu tür üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Civan, şunları kaydetti.
‘’Özellikle bölgemizde güneş enerji sistemleri kurulumu teşvik edilmelidir. Yine üretim ve ihracatta kullandığımız tüm girdilerin çevreye verdiği zarar göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm ihracatçı firmaların karbon ayak izinin takip edile bileceği bir sistem oluşturulmalıdır. İhracatçı birlikleri olarak bu değişimin öncülüğünü yapacağız.’’

Lojistik üs olmalı
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumunun ihracatçılara önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Ergin Civan, şöyle devam etti.
‘’Avrupa ve Asya arasında adeta bir köprü görevi gören ülkemizin bu konumundan daha fazla avantaj sağlamak için lojistik altyapımızın daha da güçlenmesi gerekmektedir. Özellikle Batı Akdeniz bölgemiz bu konuda önemli handikaplar yaşamaktadır. Bölgemiz ulusal tren yoluna en kısa sürede bağlanmalı ve İpek Yolundan daha etkin faydalanmamız sağlanmalıdır. Antalya limanına gerekli yatırımlar yapılmalı ve rekabetçi fiyatlama için etkin bir kampanya yapılmalı. Batı Akdeniz bölgesinde mutlaka bir lojistik merkezi kurulmalıdır. Deniz, tren ve kara yolu yatırımlarıyla ürünlerimizin daha hızlı ve daha rekabetçi bir şekilde ihraç pazarlarına ulaşımı sağlanmalıdır. Isparta’da havaalanı hava kargo merkezi haline dönüştürülmeli.’’

Üretim planlaması
BAİB Başkan adayı Ümit Mirza Çavuşoğlu da, 2023 ihracat hedefini 2,8 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. BAİB’in, kurumsal yapısını daha da güçlendirerek, bölge ihracat rakamlarını daha da yukarılara çıkarmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, ‘’Bölge üretim planlaması Bölgemizi il il, ilçe ilçe masaya yatırarak üretim yapısını ve ilave potansiyel arz eden konuları belirleyip bu alanlarda üretim yapılması için çalışacağız. Bu yönde stratejiler geliştirip, üretimi destekleyecek adımlar atacağız’’ dedi.
Yaş meyve sebze ihracatında Rusya’nın domatese uyguladığı kota sorununun çözümü için daha aktif çalışacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti.
‘’AB standartlarında bir pestisit laboratuvarı kurulması ve Alo BAİB Zirai Danışmanlık hattını oluşturarak, ihracatçı ve üreticilere destek verip örtü altı üretimde sıfır riskli ürünleri sofralara taşımak için çalışacağız.Maden ve doğaltaş sektörümüzün sorunlarına ve beklentilerine uygun komiteler oluşturup ihracatçılarımıza ruhsat çalışmalarından, ıslah projelerine kadar gerekli tüm desteği sağlayacağız.Bölgenin 2 milyar dolar ihracatını, 2021’de 2,3 milyar dolarla taçlandırmak ve ülkemizin 2023 hedefine uygun olarak bölge ihracatını 2,8 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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