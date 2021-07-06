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Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi

DHA

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan 'Mural Art' (duvar sanatı) projesi, kent sakinlerinden tam not aldı. 2'si yabancı, 6 sanatçının vinç yardımıyla resim çizdiği 5 binanın duvarları, rengarenk görünümleriyle ilgi gördü.
Kentte, binalara estetik katmak amacıyla hazırlanan 'Mural art' projesi tamamlandı. ATSO tarafından yürütülen projede, 6 sanatçı kentin farklı noktalarında bulunan binalara 5 farklı görsel çizerek, şehrin çehresine renk kattı. Küratörlüğünü Roxane Ayral'ın üstlendiği proje kapsamında Kayıhan Fırat, Roberto Rivadeneria, Ayşen Karakaya, Gamze Yalçın, Girayhan Gürbüz ve Emrah Man kentin duvarlarını resimlerle donattı.
Antalya Kültür Sanat Merkezi'nin batı duvarı başta olmak üzere, Kazım Özalp Caddesi üzerinde, Elmalı Mahallesi 25 Sokak ile Kışla Mahallesi 40. Sokak´taki bina duvarlarına yapılan resimleri görenler, fotoğraflar eşliğinde selfi çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın doğal ve kültürel mirasının ele alındığı projede, dünyadan ve Türkiye'den sanatçıların bir araya geldiğini anlattı. Davut Çetin, projenin amacının pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan kent merkezindeki esnafa moral ve turistlerin gezip görebileceği zaman geçirebileceği şehir içi sokak sanatının güzel yanlarını vermek olduğunu söyledi.
'KENT ESTETİĞİNE FARK KATMAK İSTEDİK'
Dünyanın birçok yerinde sadece 'Mural art' ile yaşayan şehirler olduğunu anlatan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yılardır bizim hayalimizdi kent estetiği adına. Pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bizim için neden önemliydi derseniz de kentin merkezi, estetik yönünden kötü ve sorunlu. Yıllardır kent estetiği konuşuyoruz. Turistin en yoğun girmesi gereken ve turistin girdiği yer de kent merkezidir. 6 sanatçımız ile 5 binanın kör cephelerini, kullanılmayan ama bakıldığında da fark edilen noktalar. Bu çalışmalar kent merkezine ciddi bir sinerji yarattık. Bunlar ilk örnekler, bu örnekler doğrultusunda büyükşehir belediyemizle diğer belediyelerimizle görüşerek kötü görünen duvarları sanat ile buluşturarak, kent içine, kent içindeki esnafa ve turizme ciddi şekilde faydalı olacak. Biz ATSO olarak 'Rota Antalya' uygulamasına başladık. Orada görünmesi gereken 256 noktanın içerisine bu binaları da ekleyeceğiz. Antalya'da örnek olsun diyerek bu çalışmaları yaptık."
ATSO olarak Antalya'nın eğlence ve kültür sanatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini anlatan Çetin, "Bizim amacımız kent içindeki ticareti belli bir boyuta çıkarmak ve gelen turistin şehir içinde görebileceği alternatif yerler yapmak. Aynı zamanda gastronomi alanında da projelerimiz var. Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan odalardan biriyiz. Kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-07-06 10:50:23

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