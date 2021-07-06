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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Dünya yeni bir iktisadi düzeni uygulamanın eşiğinde

DHA

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Dünya yeni bir iktisadi düzeni uygulamanın eşiğinde


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi sürecinin dünyadaki tüm ülkelerin ekonomi, ticaret ve sosyal yaşam alanlarındaki ezberini bozduğunu belirterek, "Aşılama oranları giderek artıyor, ülkeler toparlanma sürecine girebilmek adına çabalıyor. Fakat artık şunu net şekilde görebiliyoruz, pandeminin hastalıkla ilgili etkileri bitse bile, dünya artık yeni bir iktisadi düzeni, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde" dedi.
MÜSİAD Alanya Şubesi 1'inci Olağan Genel Kurulu, ilçedeki bir otelde yapıldı. Genel kurula Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, oda başkanları ve davetliler katıldı. Mevcut Başkan Mustafa Durusoy tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden seçildi.
Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Alanya'nın mevcut ekonomik yapısıyla 35 vilayeti geride bıraktığını, yıllık turizm gelirinin de 2 milyar doları aştığını söyledi. Antalya ekonomisinde de turizm, ticaret ve tarım ön plandayken, sanayi sektörünün de son dönemde gelişme gösterdiğini aktaran Kaan, "2002 yılında yalnızca 166 milyon dolar ihracat yapabilen Antalya, 2020 yılında 1,4 milyar dolar ihracat yapabilir duruma gelmiştir" dedi.
YENİ BİR İKTİSADİ DÜZEN
Pandemi sonrası açılan ticari ve ekonomik aktivite doğrultusunda yatırımların, gelişmekte olan ülkelere doğru kaydığını ifade eden Kaan, "Gelişmiş ülkeler bu pastadan istedikleri payı alamadılar. Ülkemiz ise gelişmekte olan ülkeler sınıfında üst sıralarda olmasına ve yatırım noktasında elverişli koşullara sahip olmasına rağmen, istediği doğrudan yabancı yatırımı çekemedi. Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlar, 2019'a göre düşüş kaydetti ve son geldiği noktada 2020'de 6,8 milyar dolar oldu. Bu yılın son aylarında ise yatırımcıların ülkemize ilgisinin azaldığını görüyoruz. Pandemi süreci bir yılı aşkın süredir ekonomi, ticaret ve hatta sosyal yaşam alanlarında dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerinin ezberini bozdu. Aşılama oranları giderek artıyor, ülkeler toparlanma sürecine girebilmek adına çabalıyor. Fakat artık şunu net şekilde görebiliyoruz, pandeminin hastalıkla ilgili etkileri bitse bile, dünya artık yeni bir iktisadi düzeni, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde. Dolayısıyla bizler, artık gelişimin ve büyümenin yeni modellerini, yani, yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız" diye konuştu.
'ŞEHİRLER YARIŞACAK'
Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını belirten Kaan, şunları söyledi:
"Bölgesel ekonomilerin, şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacaktır. Şehirlerin markalaşması ve mevcut varlıklarının değere dönüşmesi, yani potansiyellerinin tespit edilerek bu potansiyellere uygun yatırımlarla illerin değerlerinin artırılması son derece mühim bir konu. Bizler, Türkiye'nin her bir noktasını gezdiğimiz seyahatlerimizde birtakım veriler elde ediyoruz. İşte bu veriler ve sizlerle doğrudan temas etmenin getirdiği tecrübeyle bir proje oluşturduk ve şehirleri eşleştirmek, bu projemizin temel çıkış noktası oldu. Bu çalışmaya 'Şehirleri Özgün Değerleriyle Kalkındırma ve Markalaştırma' adını verdik. Doğru bir sanayileştirme politikası belirlemek, şehir ekonomileri oluşturmak için bu ekonomiyi ayakta tutacak gelecek vadeden firmaları bulmak, desteklemek, ölçeklerini büyütmek, sermaye güçlerini artırmak ve yerli-milli üretim hamlesiyle hem şehirleri markalaştırmak hem de firmaları güçlendirmek şeklinde yapmaktan geçer. Ben buna, sanayileştirmenin icrası için şehir ekonomilerini çalıştırmak diyorum."
Konuşmaların ardından 2020 yılı faaliyet raporu, gelir gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve yönetim kurulu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı faaliyet programının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri katılımcılarla paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-07-06 17:09:54

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