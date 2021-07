Ücretsiz tenis kortları haftada 500 kişiyi ağırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ve Lara’da bulunan tenis kortlarından vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanıyor. Hafta içi her gün 08.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olan kortlardan haftada yaklaşık 500 vatandaş tenis oynuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin iki farklı noktasındaki tenis kortlarıyla Antalyalılara ücretsiz spor keyfi sunuyor. Lara Düden Park’ta iki adet, Konyaaltı Beach Park’ta iki adet olmak üzere toplam 4 tenis kortu, hafta içi her gün 08.0021.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kortları kullanmak isteyen vatandaşlar büyükşehirin internet adresine girerek rezervasyon yapıyor. Tenis rezervasyonunu internet üzerinden alan bir kişi, 1 saat partneri ile birlikte ücret ödemeden tenis oynuyor.



“Tüm spor tesisleri açık”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, sosyal belediyecilik anlamında birçok faaliyete imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin sportif anlamda da her yaşta vatandaşa spor yaptırabilmek adına bütün spor tesislerini halkına açtığını belirtti. Özay, tamamen ücretsiz olan tenis kortlardan haftada 480 ila 500 vatandaşın yararlandığını belirtti.

