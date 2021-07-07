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Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den 2’nci ödül

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda oluşturulan jüri tarafından bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ayvalık'ta düzenlenen 2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Danışmanı Lokman Atasoy aldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den 2’nci ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda oluşturulan jüri tarafından bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ayvalık’ta düzenlenen 2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Danışmanı Lokman Atasoy aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) her yıl Mavi Bayrak programı kapsamında gerçekleştirdiği 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 2021 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde sahiplerine verildi. Ayvalık Paşa Limanı Plajı’nda düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Mavi Bayrak ulusal jüri üyeleri, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ve TÜRÇEV yöneticileri katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Danışmanı Lokman Atasoy Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’tan aldı.

“Çevre bilincine sahip kent kültürü”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu ödül bizim için hakikaten çok önemli ve anlamlı. ‘Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Çevre Eğitim Birimimizle, çevre bilincine sahip kent kültürünü oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Çevre değerlerine sahip çıkan toplumlar oluşması halinde kentlerimizi, dünyamızı yaşanabilir kılabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda aldığımız ödülü çalışmalarımızda doğru istikamette olduğumuzun ve bunu başarabildiğimizin sembolü olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Tesadüf değil”
TÜRÇEV tarafından 2 yıl üst üste ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiği başarının bir tesadüf olmadığını vurguladı. Başkan Böcek, 2020 yılında Mavi Bayraklı 206 plaja sahip olan Antalya’nın, bu sayıyı 2021 yılında 213 plaja çıkardığına dikkat çekerek Antalya’nın Mavi Bayrak’ta birinciliği bu yıl da kimseye kaptırmadığını belirtti. Başkan Böcek, “TÜRÇEV’den iki yıl üst üste aldığımız çevre ödülleri bize güç ve moral veriyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir Antalya bırakmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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