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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’nda işçi ile işveren buluştu

İHA

Döşemealtı’nda işçi ile işveren buluştu

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesindeki İşkur Ofisi, işveren ile iş arayanları bir araya getirdi. Ofis, pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı 2020 yılı Mart ayından bugüne 416, 2021 yılı Haziran ayında da 46 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.
İstihdam konusunda çalışma yürüten ofise her gün onlarca kişi başvuru yapıyor. Kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor. Pandeminin yayıldığı ve tedbirlerin en üst düzeye çıktığı 2020 yılı Mart ayından bugüne Ofise 2 bin 581 kişi başvurdu. İşçi arayan firmalara yönlendirilen 416 kişi farklı sektörlerde işe başladı. 2021 yılı Ocak ayından bugüne bin 156 kişi ofise başvurdu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, konu ile ilgili “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak işsiz vatandaşlarımızın da iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Pandemi koşullarının hakim olduğu zorlu süreçte de hem ekiplerimiz hem de iş insanlarımız büyük özveriyle çalıştı. Bu şartlar altında üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarımıza ve özverili çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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