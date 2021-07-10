Mesleği bırakmasına rağmen her Kurban Bayramı öncesi mahallelinin bıçaklarını ücretsiz bileyliyor Evinin avlusundaki tezgahını sadece Kurban Bayramı öncesinde açıyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yaşayan eski kalaycı ve bıçak ustası 70 yaşındaki Hüseyin Özen, mesleği bırakmasına rağmen her Kurban Bayramı öncesi köyündeki vatandaşların bıçaklarını ve satırlarını ücretsiz olarak bileyliyor.

Eski kalaycı ve bıçakçı ustalarından 70 yaşındaki Hüseyin Özen, evinin önünde bulunan 20 metre karelik atölyesini her bayram öncesi eşi, dostu ve köylüleri için açıyor. Özen, kendi köyünün dışında yakın mahallelerdeki vatandaşların da bıçak ve satırlarını keskinleştirip karşılığında hiçbir ücret almıyor. 70 yaşındaki Özen, "Bunları hatır için yapıyoruz. Zaten yaşlanıyoruz. Bu iş ile de artık uğraşmıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Akseki’de artık kimse bıçak üretmiyor. Ben de bıraktım. Benden başka da yapan yok zaten" dedi.

Yıllarca yaptığı kalaycılık ve bıçak ustalığını anlatan Özen, “Eskiden Akseki’de onlarca meslek dalları ve yüzlerce ustalar vardı. Zaman içerisinde zanaatlar yok oldu gitti. Ben de yıllarca zanaat ölmesin diye mücadele ettim. Yanıma çırak bile bulamadım. Yaş da kemale ermeye başlayınca bıraktım ama Kurban Bayramı öncesinde eş dost bıçaklarını bana getirerek bileylememi istiyorlar. Bunları yapmayız etmeyiz gibi bir şey olmaz. Bunları hatır için yapıyoruz. Zaten yaşlanıyoruz. Bu iş ile de artık uğraşmıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Kimseden herhangi bir ücret talep etmiyorum” diye konuştu.

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