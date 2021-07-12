Titreyengöl atık ve yosunlardan temizlendi Pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 3 bin metrekarelik alana sahip Titreyengöl'ün kıyılarından başlamak üzere yosunlarla kaplanan yüzeyi ve atıklarla dolu yüzeyi Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin önemi uğrak yerlerinden olan Titreyengöl'de görev ve sorumluluk alanında olmamasına rağmen temizlik çalışması gerçekleştiren Manavgat Belediyesi ekipleri, su üzerindeki pet şişe, plastik atıklar, yiyecek atıkları ve yosunları temizledi. Oteller bölgesinde yer alan Titreyengöl, ticari faaliyetin yanı sıra kent halkı tarafından da yoğun olarak keyifli vakit geçirmek için ziyaret edilen bir bölge olarak kullanılıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Titreyengöl bölgesinin yaz sezonunda yoğun olarak kullanıldığını belirterek temizlik yaparak gelen ziyaretçilerin daha temiz ortamda vakit geçirmelerini sağladıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Ekiplerimiz, görev ve sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen doğa harikası olan Titreyengöl’de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Turizme ev sahipliği yapan bölgemizde çevre duyarlılığı göstererek gelen misafirlerimizin temiz bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağladık. Temiz bir Manavgat için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.