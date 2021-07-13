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Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül

DHA

Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki '58. Antalya Altın Portakal Film Festivali', 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 'Ulusal Uzun Metraj', 'Belgesel' ve 'Kısa Film' dallarındaki yarışmalara başvurular, festivalin internet sitesinden alınmaya başladı. 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler arasından seçilecek 'En İyi Film', 'Altın Portakal' heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında 'Ulusal Uzun Metraj', 'Belgesel' ve 'Kısa Film' dallarındaki yarışmaların yanı sıra 'Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın düzenleneceğini ve toplam 1 milyon 400 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.
Ulusal yarışmalara, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2020'den sonra tamamlanmış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021 Pazartesi saat 18.00 olarak belirlendi. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimlerinin bu yıl da devam edeceği festival, aynı zamanda kapalı salonlarda da Covid-19 kapsamında tüm önlemler alınarak izleyiciyle buluşacak.
ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULACAK
'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmler arasından seçilecek 'En İyi Film', 'Altın Portakal' heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL ödülün de sahibi olacak. Yarışmadaki filmler aynı zamanda 100 bin TL değerindeki 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü' için de yarışırken, sinema yolculuğunun başındaki yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanacak film de 100 bin TL tutarında ödülle desteklenecek. Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışacak. 'Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek.
KADIN SİNEMACILAR
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye sinemasındaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla iki yıl önce başlattığı 50 bin TL değerindeki 'Cahide Sonku Ödülü', bu yıl da 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra kadın bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş bir kadın sinemacıya ya da kadınlardan oluşan bir ekibe verilecek.
Yılın ses getiren ve merakla beklenen yapımlarını bir araya getiren 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 'En İyi Film' 100 bin TL ve 'En İyi Yönetmen' 50 bin TL para ödülüne sahip olacak. Bu yarışmada 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında da Altın Portakal heykelleri sahiplerini bulacak.
Üçüncü yılına giren 'Altın Portakal Sinema Okulu' ile genç ve bağımsız sinemacılara alan açan, sinemanın yeni projelerine destek amacıyla düzenlenen ve bu yıl toplamda 390 bin TL değerinde ödül verilecek 'Antalya Film Forum' ile ilgili açıklamalar ise gelecek günlerde yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı '58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini de Başak Emre yürütecek.58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri ise şöyle:
ULUSAL YARIŞMAUlusal Uzun Metraj Film YarışmasıEn İyi Film 300.000 TLDr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme verilir) 100.000 TLBehlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TLEn İyi Yönetmen 50.000 TLCahide Sonku Ödülü 50.000 TLEn İyi Senaryo 30.000 TLEn İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TLEn İyi Müzik 20.000 TLEn İyi Kurgu 20.000 TLEn İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TLEn İyi Kadın Oyuncu 20.000 TLEn İyi Erkek Oyuncu 20.000 TLEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TLEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TLSinema Yazarları Derneği (SİYAD) ÖdülüFilm-Yön En İyi Yönetmen ÖdülüUlusal Kısa Metraj Film YarışmasıEn İyi Film 20.000 TLJüri Özel Ödülü 10.000 TLUlusal Belgesel Film YarışmasıEn İyi Film 40.000 TLJüri Özel Ödülü 20.000 TLULUSLARARASI YARIŞMAEn İyi Film 100.000 TLEn İyi Yönetmen 50.000 TLEn İyi Erkek OyuncuEn İyi Kadın OyuncuDHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-07-13 11:56:23

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