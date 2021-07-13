Altınova’da asfalt çalışması

Kepez Belediyesi, Altınova bölgesinde geçen yıl ulaşıma açtığı yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.



Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, geçen yıl trafiğe açtığı sokakları da asfaltla kapladı. Sıcak asfalt çalışmalarını yıl boyu gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak havalarda yapılan sathi asfalt kaplama işini de genellikle yeni açtığı yollarda uyguluyor. Müdürlük ekipleri, bu kapsamda Altınova Orta ve Sinan mahallerinde açtıkları imar yollarına sathi asfalt döktü. Asfalt çalışması, Altınova Orta Mahallesi 103 Sokak ile Altınova Sinan Mahallesi 104, Atasoy, Altan, Ülker, Ertuğrul, Turan, Kartal ve Çelik sokaklarında yapıldı. Asfalt çalışmasıyla yeni yapılan yollarda yaşanan toz sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Bölgedeki yol açma ve asfalt çalışmalarının yıl boyu devam edeceği bilgisini paylaşan Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mıcır asfalt döktükleri yolları, alt yapısı sağlamlaştıktan sonra sıcak asfaltla kaplayacaklarını ifade ettiler.



“Altınova’yı şehirleştiriyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 45 yıldır beklenen imar planı hayalini gerçekleştirdikten sonra Altınova bölgesindeki alt ve üst yapı yatırımlarını artırdıklarını söyledi. Başkan Hakan Tütüncü, “Altınova’ya yeni yollar kazandırıyoruz. Yeni yollar, hem Altınova değer kazandırıyor hem de bölge sakinlerimize daha güzel bir ortamda yaşama imkanı sunuyor. Bu yollar, imar ve şehircilik problemleri çözülmüş Altınova’nın değerine değer katan önemli yatırımlar oluyor. Yeni yollar açmaya, açtığımız yolları asfalt çalışmasıyla konforlu hale getirmeye devam edeceğiz. Altınova’nın önünde güzel bir gelecek, var. Biz çalıştıkça Altınova şehirleşiyor, güzelleşiyor ve değeri artıyor” diye konuştu.

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