2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona erdi KETOB Başkanı Sarıkaya: “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona erdi KETOB Başkanı Sarıkaya: “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz”

İHA

2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona erdi KETOB Başkanı Sarıkaya: “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz”

Kemer’de, bu yıl 2’ncisi düzenlenen “2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreninde konuşan Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, "Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz. Gelecek yıllar için daha fazla çalışacağız ve uluslararası boyuta taşıyacağız" dedi.
Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde, “Sahilde sanat var” sloganıyla yapılan etkinlik, Selçuk Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Ifarts Organizasyon iş birliğince gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu’nun koordinatörlüğünde yapılan çalıştayın son gününde, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, KEMİAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Akbaba, Kemer G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler yer aldı.
Atatürk Parkında açılan sergi alanında birçok yerli ve yabancı misafir ile vatandaşlar, çalıştaydaki sanatsal çalışmalara ilgi gösterdi. Ödül töreninde konuşan çalıştay koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, aralarında akademisyenler ve sanatçıların da olduğu 50 kişilik bir grupla çalıştayı tamamladıklarını söyledi. Çalıştayı “Sahilde sanat var” sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Eroğlu, “Sanatın evrensel dil olduğunu ve birleştirici gücü olduğunu söylemek isterim. Pandemi olmasına rağmen tedbirlerimizi alarak sanatımızı her kesime ulaştırmak çalıştık. Amacımız bu çalıştayı uluslararası boyuta taşımak. Bu iş için yüreğimizi ortaya koyduk” dedi.
KETOB Başkanı Sarıkaya da sanatın bütün sokaklarda dolaşmasını istediklerini belirterek, “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz. Gelecek yıllar için daha fazla çalışacağız ve uluslararası boyuta taşıyacağız. Sanatçıları yaşarken desteklemek hepimizin arzusu” diye konuştu.
Ödül töreninde, çalıştaya katkı sağlayanlara ödülleri verilirken, belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu adına plaket aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike’de şehitlikler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Finike’de şehitlikler ziyaret edildi
Şehit Pilot Hasan Öztürk mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Pilot Hasan Öztürk mezarı başında anıldı
Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında ...
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı Paniğe kapılan turistlerin camları kırıp kendilerini dışarı attıkları anlar kaydedildi
YEREL HABERLER Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler ...
Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu
Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada Caddenin boş olması olası faciayı önledi Kamyonetin otoparktan çıkıp, yolun karşısına geçmesi ve park halindeki otomobili ters çevirmesi saniye saniye kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası ...
Üst kattaki daire yandı; itfaiyeyi gören komşuları 'Aa komşumuzun evi mi yanmış' dedi
YEREL HABERLER Üst kattaki daire yandı; itfaiyeyi gören komşuları ...
Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı
YEREL HABERLER Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık ...
Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil önce refüje, ardından otobüse çarptı: 1 ölü, ...
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
YEREL HABERLER Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü Hayatını kaybeden kişinin cenazesi alınırken, yakınları fenalık geçirdi
YEREL HABERLER Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ...
15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi" 15 Temmuz şehidinin annesi Meltem Kılınç, oğlunun mezarı başında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin annesi: "Böyle temiz bir çocuğa ...
Başkan Topaloğlu: “ Sağlığın her alanında 7/24 görevimizin başındayız ”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “ Sağlığın her alanında 7/24 ...
Kaş'ta orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kaş'ta orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü
Engelli bireylerin kişisel gelişimi için açılan ‘engelsiz kurslar’ başladı
YEREL HABERLER Engelli bireylerin kişisel gelişimi için açılan ...
Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında ...
Kuluöztürk: “Millet olarak gereken cevabı net bir şekilde verdik”
YEREL HABERLER Kuluöztürk: “Millet olarak gereken cevabı net bir ...
Mobil Kuaför 2 ilçede 373 vatandaşa hizmet verdi
YEREL HABERLER Mobil Kuaför 2 ilçede 373 vatandaşa hizmet verdi
15 Temmuz’un 5. yıldönümünde şehit ve gazi yakınları yemekte buluştu Vali Yazıcı: " “Sizlerin sayesinde ülkemiz bugün yoluna devam ediyor”
YEREL HABERLER 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde şehit ve gazi yakınları ...
Fidanlıkta yangın paniği Tropikal ağaç küle çeviren yangın , çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Fidanlıkta yangın paniği Tropikal ağaç küle çeviren ...
Manavgat’ta sezonun ilk Caretta Caretta yavruları denizle buluştu Yavru 23 caretta caretta törenle denize bırakıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta sezonun ilk Caretta Caretta yavruları ...
Turizm oscarları sahiplerini buldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Turizm oscarları sahiplerini buldu/ Ek fotoğraflar
Manavgat sahilindeki ilk caretta caretta yavruları denize ulaştı
YEREL HABERLER Manavgat sahilindeki ilk caretta caretta yavruları ...
Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor