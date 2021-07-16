Başkan Esen, şampiyon hentbol takımıyla bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alanya’daki hentbol turnuvasını namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı’yla bir araya gelerek genç oyuncuları tebrik etti.

Alanya’da 49 Temmuz günleri arası düzenlenen 26’ncı Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası’nı namağlup tamamlayan ve Türkiye Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Yıldız Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile bir araya geldi. Genç sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Semih Esen, sessiz sedasız alınan bu başarının aslında Konyaaltı Belediyesi olarak altyapıya önem vermekte ne kadar haklı olduklarının göstergesi olduğunu söyledi. Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Başkan Esen, “Birbirinizle sevgi ve saygıya dayalı güzel bir ilişki içinde olun. Özellikle okulunuzu ihmal etmeyin” dedi.



Sportif mücadelelerde kupa ve madalyalar kadar ahlaklı olmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Esen, “Sizlerden elbette kupa bekliyoruz ve getirdiğinizde çok da mutlu oluyoruz. Ancak Atatürk’ün söylediği, ‘Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim’ sözlerini her zaman aklınızda olmasını isterim. Her birinizin başarılı olmasını, en iyi üniversitelere gitmesini, en iyi mesleklere sahip olmasını istiyorum. Burada görev yaptığım süre boyunca da sizlerin büyüyüp başarılı birer birey olduğunuzu görmek, ona şahit olmak istiyorum. Beni bu aldığınız kupa ile gururlandırdınız. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Buluşma Başkan Esen, Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcuların hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

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