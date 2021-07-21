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Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti

DHA

Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde tekme tokat kavga eden gruba mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçilerin biber gazı sıktığı tarafların bu rağmen kavgaya devam etmesi, kameraya yansıdı.
Konyaaltı Sahili'nin bulunduğu yürüyüş parkında iki grup arasında dün gece bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Parkı gezenler tarafları ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bölgede görevli bekçiler alt alta üst üste birbirlerini yumruklayan tarafları ayırmak ve kavgayı sonlandırmak için uğraştı. Bir bekçi ise tarafların yüzüne biber gazı sıktı. Buna rağmen kavgaya devam eden taraflar, bir süre sonra güçlükle ayrıldı.
O anlar, çevredeki tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-07-21 13:43:13

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