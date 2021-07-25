Tütüncü’den ilk hasat paylaşımı

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Orman Çiftliği’nde buğday hasadından sonra diktiği karpuz ve kavun fidelerinin meyveleri büyümeye başladı. Başkan Tütüncü, çiftlikte yetişen karpuzla çekildiği fotoğrafı, “Bugün çok mutluyuz. Antalya Orman Çiftliğimiz de ilk meyvemizi gördük.” yorumuyla paylaştı.

Kepez Belediyesi’nin, ‘Bire bin veren topraklar’ sloganıyla Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm araziye kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nin bereketli toprakları üretmeye devam ediyor. Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla Antalya Orman Çiftliği’ne ve atıl halde iken tarlaya dönüştürdüğü 340 dönüm araziye 11 ton buğday ekilmişti. Hasat edilen buğdayın unundan da 1 milyon 250 bin adet ekmek üretilecek. Üretilen ekmek de, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Antalya Orman Çiftliği’nin de yapılan ilk hasadın buğdaylarının bir kısmı da tohumluk olarak Kepez ve Döşemealtı ilçesinde yangın dolayısıyla tarlaları zarar gören çiftçilere ücretsiz olarak verildi.



10 bin kavun, 10 bin karpuz fidesi dikildi

Buğdayın hasadından sonra Kepez’in bereketli topraklarında tarımsal üretim karpuz ve kavun ekimiyle sürdürüldü. Ekim öncesi, çiftliğin toprağı traktörle sürülerek havalandırıldı ve araziye damlama sulama sistemi kuruldu.

Daha sonra Başkan Hakan Tütüncü’nün katılımıyla Antalya Orman Çiftliği’nin bereketli toprağına, geçtiğimiz günlerde 10 bin adet karpuz fidesi, 10 bin adet de kavun fidesi dikildi. İyi bir bakım ve ilgi gören karpuz ve kavun tarlasında ilk meyveler de gün yüzüne çıkmaya başladı.



Tütüncü’nün ilk meyve sevinci

Başkan Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde çiftliğin tarlasında büyümeye başlayan bir karpuzla çekildiği fotoğrafı, “Bugün çok mutluyuz. Antalya Orman Çiftliği’mizde ilk meyvemizi gördük.” yorumuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Çiftlikteki karpuz ve kavun hasadını Ağustos ayı içerisinde yapacaklarını duyuran Başkan Tütüncü, meyveleri de sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ilçe halkıyla paylaşacaklarını kaydetti.



Çiftlik, çocuklara doğa eğitim kampüsü oldu

Başkan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliği’ni, çocuklar için de bir doğa eğitim kampüsü haline getirdi. Çiftlikte, doğa sevgisini aşılamak amacıyla çocuklara yönelik fide dikim etkinliği başlatıldı. Çocuklar, etkinlikte elleriyle toprağa biber, patlıcan, domates, karpuz ve kavun fideleri dikiyor. Her bir fidenin yanındaki tabelaya da çocukların isimleri yazılıyor.

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