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Komandolar yangın bölgesinde İtfaiye ekiplerine yardım ettiler, vatandaşların hayvanlarını uzaklaştırmasına yardımcı oldular Söndürme çalışmalarında elleri simsiyah oldu

İHA

Komandolar yangın bölgesinde İtfaiye ekiplerine yardım ettiler, vatandaşların hayvanlarını uzaklaştırmasına yardımcı oldular Söndürme çalışmalarında elleri simsiyah oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında komandolar da görev aldı. Artvin’de sel felaketinde canla başla çalışan komandolar, Antalya’daki yangında da önce sırada yer aldı.
Manavgat ilçesinde öğleden sonra başlayan yangın Yeniköy Mahallesi’nde etkisini devam ettiriyor. Çok sayıda ekip karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim yerinden uzak noktada devam eden yangında söndürülen yerlerin soğutma çalışması devam ediyor. Bir evin çatısına sıçrayan yangını vatandaşlar güçlükle söndürebildi. Evlerin yakınındaki kovanlardaki arıların da yanarak telef olduğu görüldü. Bölgeden küçük ve büyük baş hayvanların tahliyesi devam etti. Artvin’de sel felaketinde görev alan komandolar, yangında ise söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekiplerine yardım eden komandoların el ve ayaklarının simsiyah olduğu görüldü. Komandolar büyük baş hayvanların tahliye edilmesine yardımcı oldu. Bir çok ekibin görev aldığı bölgede vatandaşlar, söndürme faaliyetlerinde bulunanlara ayran su ikram etti. Bazı vatandaşların yangın yerine kolilerle ayran getirdiği gözlemlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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