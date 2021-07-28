Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (16)



BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Manavgat ilçesinde 28/07/2021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)

2021-07-28 21:59:56



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