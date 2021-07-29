Bakan Kurum yangın bölgesinde: "Hızlı bir şekilde inşa edeceğiz" "Zararla ilgili gerek binalara gerek tarım arazilerine ilişkin bütün tespitler yapılıyor" "İnşallah bir bir daha önceki depremlerde, sellerde ne yaptıysak, Manavgat’ta da aynısı yapacağız"

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda evin zarar gördüğü Kalemler Mahallesi'nde incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hızlı bir şekilde inşa edeceğiz, hep birlikte yaralarımızı saracağız. Kafanızda en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda ormanlık alan ve evin zarar gördüğü Kalemler Mahallesi'nde incelemede bulundu. AK Parti Antalya milletvekillerinin de eşlik ettiği incelemelerde Bakan Kurum, evleri, tarım arazileri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerin bulundu.

Bakan Kurum, “Burada zararla ilgili gerek binalara gerek tarım arazilerine ilişkin bütün tespitler yapılıyor. İnşallah bir bir daha önceki depremlerde, sellerde ne yaptıysak, Manavgat’ta da aynısı yapacağız. Hiç merak etmeyin. Hızlı bir şekilde inşa edeceğiz, hep birlikte yaralarımızı saracağız. Kafanızda en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

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