Evini ateşe verip kaçtı, üst kattaki kedilerden birini itfaiye kurtardı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İsmail S., evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Üst kattaki dairede mahsur kalan kedilerden birini itfaiye, diğerini ise sahibi kurtardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İsmail S.'nin yaşadığı daireden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yanan dairenin üst katında oturan Emin Can Serdar, kendi dairesine duman girdiğini söylediği itfaiye ekiplerine, evindeki iki kedisinin kurtarılmasını istedi. İtfaiye erleri dairede yatağın altında saklanan kedilerden birini bularak dışarı çıkardı. Ancak diğerini bulamadı. Emin Can Serdar itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından daireye girerek diğer kedisini aradı. Yatağın altından çıkarılan ikinci kedi de bina dışına çıkarılarak suyla serinletildi.

'Mırmır' ve 'Gırgır' adını verdikleri kedilerden birini itfaiyecinin kurtardığını söyleyen Serdar, "Yangın sırasında evdeydik. Dumanı görünce evden çıktık ve komşulara haber verdik. Kedilerimiz de o sırada evdeydi. İtfaiyeciler birini kurtardı. Diğerini de ben gidip kurtardım" dedi.

İsmail S.'nin evini yaktıktan sonra kaçtığı, kaçarken de apartman girişindeki bir motosikleti yakmak istediği öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yanan dairede çalışma yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-08-01 19:46:28



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